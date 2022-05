Gruppo Wagner, "cosa sta accadendo nella zona ovest di Popasna": indiscrezioni agghiaccianti sui mercenari

22 maggio 2022 a

La guerra in Ucraina, ora, ruota tutta attorno a quel che sta accadendo in Donbass. "La situazione è difficilissima", ha spiegato nella notte Volodymyr Zelensky, nel consueto messaggio. In Donbass, infatti, i reparti russi continuano a concentrare la maggior parte delle proprie azioni e delle manovre militari.

A fare il punto su quanto sta accadendo, nel suo intervento quotidiano su La Stampa, ci pensa Andrea Margelletti, il quale spiega che "lungo l'asse che si sviluppa attorno alla città di Popasna, nel corso delle ultime ore, forze aviotrasportate russe avrebbero conquistato i villaggi di Volodymirivka e Lypove". Ma non solo, sempre secondo Margelletti starebbero cercando di entrare nella città di Komyshuvakha, che si trova a pochi chilometri a nord di Popasana".

Ma l'evidenza più inquietante riguarda il famigerato gruppo Wagner, il gruppo di feroci mercenari al soldo di Vladimir Putin. Scrive ancora Margelletti: "Parallelamente, truppe appartenenti al Wagner Group sarebbero attive nella zona a ovest di Popasna, nei pressi dei villaggi di Trypillya e Vyskrika. Infine, altri reparti russi avrebbero conquistato l'inesdiamento di Troitske, a Sud di Popasna".

Inquietante, per ovvie ragioni, il coinvolgimento del gruppo Wagner. In questo momento, sempre secondo Margelletti, le forze ucraine "si starebbero ritirando su postazioni difensive più arretrate e fortificate, per riorganizzarsi e pianificare una nuova linea difensiva". Fasi concitate, e incerte, di una guerra che sta per avvicinarsi al terzo mese di battaglie.

