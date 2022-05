Vladimir Putin "ha già avuto il cancro ma...". Oliver Stone rivela il segreto più grande che nessuno ha mai detto

23 maggio 2022 a

Filoputiniano e autore di un documentario sullo zar - The Putin Interviews - ora il regista Oliver Stone prende le distanze dalla Russia sull'invasione dell'Ucraina - "sebbene gli Stati Uniti abbiano molte guerre di aggressione sulla coscienza, non giustificano l'aggressione di Vladimir Putin in Ucraina. Una dozzina di torti non fanno una ragione. La Russia ha sbagliato a invadere - e rilancia la teoria secondo la quale il presidente russo è malato di cancro.

"Putin ha già avuto il cancro", ha dichiarato Oliver Stone, il quale va a inserirsi così nella lunga serie di voci sulla salute del presidente russo che si sono rincorse da quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. Il regista americano premio Oscar però potrebbe aver detto la verità visto che, come osserva Il Messaggero, ha avuto modo di indagare la vita privata del capo del Cremlino quando era andato a Mosca per intervistarlo per realizzare il lungometraggio andato in onda su Showtime nel 2017.

La notizia della malattia di Putin è stata ribadita dallo stesso regista in una intervista su Lex Fridman Podcast rilasciata qualche giorno fa. Stone ha affermato: "Putin ha avuto già il cancro e penso che sia guarito. Ma è stato anche isolato a causa del Covid". Così il regista ha anche replicato alle indiscrezioni apparse sul magazine New Lines riferite all'inizio di questo mese da un anonimo oligarca russo che sosteneva che lo zar è "molto malato" a causa di un "tumore al sangue".

