Pierre Vauthier, profezia su grano e carestie: "Situazione disperata, non avete visto ancora niente"

"Quello che avete visto finora è niente rispetto a ciò che vedrete se non si sblocca la situazione": Pierre Vauthier, funzionario designato dalla Fao per l'Ucraina, ha lanciato l'allarme sulla questione grano, che da diversi giorni è fermo nei porti ucraini bloccati da Mosca. Una situazione molto grave che rischia di innescare una crisi alimentare globale senza precedenti. Anche perché Kiev è uno dei maggiori esportatori di grano in tutto il mondo.

A preoccupare, però, non sono solo i porti bloccati. Sono diversi i fattori che possono portare a una crisi nel lungo periodo. Tra questi, la mancanza dei fertilizzanti che Mosca ha smesso di inviare; le semine e i raccolti "resi impossibili dalla battaglia", i macchinari fuori uso. Senza dimenticare le "officine dove ieri si riparavano i trattori e oggi i carri armati. È tutto stravolto", ha detto il funzionario in un'intervista a Repubblica. Il grano bloccato nei silos, inoltre, "si deteriora, perde valore nutritivo ed economico".

"A volte la situazione è così disperata che diamo un indennizzo in cash a chi ha perso tutto perché trovi un mercatino dove comprare da mangiare", ha spiegato Vauthier. Le zone più colpite sono quelle dove si combatte di più, quindi le aree a sud e ad est del Paese. "Il 49% dei terreni coltivati a grano, il 38% di quelli ad avena e così via, sono in zone di conflitto attivo", ha chiosato il funzionario della Fao.

