Ufo, "triangolo nero" mai visto così vicino: catturato dalla telecamera, dove stava volando

25 maggio 2022 a

a

a

L’UFO “triangolo nero” è un oggetto volante non identificato che appassiona da decenni gli esperti del settore. Uno di questi UFO triangolari sarebbe stato avvistato di recente nei pressi di Huddersfield, nel Regno Unito. L’oggetto non identificato è stato filmato mentre sorvolava una casa: sarebbe l’ultimo di una lunga serie di “triangoli neri”, i cui avvistamenti sono iniziati negli anni ’40.

Video su questo argomento Ufo, "Atlantide è una antica nave aliena". L'esperto Scott Waring: "Ecco dove si trova oggi"

Come suggerisce il nome, questi oggetti appaiono nei cieli come forme triangolari scure. Il filmato di Huddersfield è stato pubblicato per la prima volta da Mick Proctor, un “cacciatore” di UFO che gestisce il canale YouTube di Skywatch Explorer. L’uomo ha fatto sapere che il filmato gli è stato consegnato da una persona che ha preferito rimanere nell’anonimato: “Ha detto che il video è stato girato dalla sua telecamera a circuito chiuso, c’era un’ora di riprese ma poteva inviare solo una versione di 10 minuti poiché il file era troppo grande. Non ha voluto fornite il luogo esatto in cui vive”.

A proposito degli UFO “triangolo nero”, gli appassionati ritengono che il Pentagono abbia una foto “incredibilmente nitida” di uno di essi ma che non l’abbia mai diffusa. Questo perché l’immagine sarebbe altamente classificata, essendo stata catturata alla fine del 2020 da un pilota della marina militare, al largo della costa orientale degli Stati Uniti. Da quando la presunta esistenza della foto è stata segnalata, gli appassionati non perdono occasione per chiedere che venga rilasciata.

Video su questo argomento "Ho fotografato un alieno. La sua testa...". Avvistamento sconvolgente, proprio nella "capitale" degli Ufo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.