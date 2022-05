Mlrs, i lanciarazzi a lungo raggio di Biden verso Kiev: "Possono colpire obiettivi anche in Russia"

28 maggio 2022 a

a

a

L'Occidente continua a inviare armi all'Ucraina per aiutarla a resistere contro gli invasori russi. Il contributo americano, però, è più pesante di quello di tutti gli altri Paesi. E adesso l’amministrazione Biden ha preso una decisione da cui sarà difficile tornare indietro. Gli Stati Uniti, infatti, si stanno preparando a inviare a Kiev i sistemi lanciarazzi a lungo raggio, gli Mlrs (Multiple Launch Rocket System) che Zelensky chiedeva da tempo. Washington, però, non aveva mai risposto alle continue richieste per non irritare Putin.

Zircon, il missile ipersonico di Putin lanciato nel mare di Barents: salto di qualità letale

Il timore della Casa Bianca, come ricorda il Corriere della Sera, era che gli ucraini potessero utilizzare quei lanciarazzi per colpire degli obiettivi in Russia. Cosa che porterebbe inevitabilmente a una escalation senza precedenti. Adesso, però, qualcosa sarebbe cambiato. Perché secondo la Cnn, la prossima settimana gli Stati Uniti dovrebbero approvare un nuovo pacchetto di aiuti che comprende anche gli Mlrs. Come mai sono così importanti per il leader ucraino? Si tratta di sistemi composti da 12 tubi che tirano razzi da 300 chili, con una gittata massima di 300 chilometri, molto più ampia di qualunque altro mezzo a disposizione degli ucraini.

"Cosa gli ho visto fare a Mariupol". Chi denuncia Prokopenko. Battaglione Azov, l'orrore segreto?

Gli americani hanno cambiato idea probabilmente anche per via delle maggiori difficoltà che stanno avendo gli ucraini negli ultimi giorni. Dopo tre mesi di combattimenti intensi, infatti, per la prima volta la resistenza sembra arrancare nell’est del Paese, dove i russi stanno invece recuperando terreno. Lì infatti hanno già preso Lyman e circondato Severodonetsk. Le prime armi inviate dagli americani, pur avendo aiutato gli ucraini a resistere, non erano così potenti da permettere a Kiev di imprimere una svolta. Adesso invece con gli Mlrs qualcosa potrebbe cambiare per davvero.

Ucraina, è finita davvero? Voci da Mosca: "Li trituriamo". Shoigu si prende pure Kiev. "Quando i russi arriveranno a Zelensky"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.