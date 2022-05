Harpoon, i missili che beffano i radar. Chi ha dato l'arma estrema all'Ucraina

28 maggio 2022 a

L'Ucraina ha iniziato a ricevere missili anti-nave Harpoon per difendersi dall'aggressione russa nel Mar Nero. Lo ha reso noto su Facebook il ministero della Difesa ucraino, rilanciato da Ukrinform. "L'Ucraina sta ricevendo lancia missili da terra e il corrispondente numero di missili anti-nave Harpoon. Queste armi sono fornite da Danimarca, Regno Unito e Olanda. Altri paesi si uniranno al processo.", ha affermato il ministero, sottolineando come queste armi serviranno alla difesa contro le navi russe nel mar nero.

Missili anti-nave sviluppati dagli Stati Uniti, gli Harpoon sono armi a guida radar che possono avere una traiettoria "po up". In pratica hanno la possibilità di mantenere un volo radente e poi alzarsi in prossimità del bersaglio per piombarvi sopra. Questa caratteristica, oltre a una testata con 225 kg di esplosivo, rende queste armi particolarmente temibili per le navi avversarie.

Il ministro ucraino della Difesa Oleksii Reznikov ha sottolineato che i missili Harpoon verranno utilizzati da militari ucraini addestrati, assieme ai missili Neptune di fabbricazione ucraina. Gli Harpoon e i Neptune "ci aiuteranno a liberare e rendere nuovamente sicuro il Mar Nero, assicurando una protezione affidabile della nostra Odessa", ha dichiarato.

