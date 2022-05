Ferrari di lusso travolge cinque auto parcheggiate: botto inspiegabile, occhio al guidatore

30 maggio 2022 a

È diventato virale sui social un video che mostra il momento in cui un conducente di una Ferrari da oltre 500mila euro si schianta contro una fila di cinque veicoli parcheggiati e poi scappa saltando fuori dall’auto. Il filmato è stato registrato dalle telecamere a circuito chiuso che mostrano alcune auto, parcheggiate a diversi metri di distanza in una strada residenziale, venire travolte da una Ferrari in una frazione di secondo.

Il conducente, vestito con maglietta e pantaloncini, ha provato freneticamente ad aprire entrambe le porte prima di arrampicarsi per uscire dal finestrino e correre via. Le fotografie scattate in seguito mostrano la Ferrari SF90 gravemente danneggiata nei pressi di Birmingham, nel Regno Unito. L’auto che un tempo era stata definita la più veloce del decennio, raggiungendo velocità massime di circa 340 km/h, è stata ritrovata distrutta dalle forze dell’ordine, che ora stanno cercando di risalire al conducente.

“Stiamo indagando - ha dichiarato un portavoce della polizia locale - gli agenti sono intervenuti e hanno scoperto che il veicolo era stato abbandonato. Non ci sono stati segnalati feriti. Abbiamo fatto una perquisizione della zona e parlato con un certo numero di testimoni, ma non siamo riusciti a individuare il conducente. L’auto è stata sequestrata, abbiamo messo in sicurezza la zona e ora siamo al lavoro per identificare e rintracciare il conducente”.

