Sanzioni, sul sesto pacchetto vince Orban? "Che fine fa l'embargo del petrolio"

Annunciato lo scorso 4 maggio, ancora non c’è l’ufficialità del sesto pacchetto di sanzioni che dovrà punire la Russia per l’invasione dell’Ucraina. Una questione che sta spaccando l’Unione europea, soprattutto per via dell’embargo del petrolio che ha trovato l’inamovibile opposizione di paesi come l’Ungheria e la Slovacchia, che dipendono fortemente dall’oleodotto Druzhba. Si sta quindi lavorando a un complesso compromesso nel corso del Consiglio europeo straordinario.

Dal vertice è filtrata una bozza in cui sostanzialmente si mette in stand-by la questione del petrolio, pur di riuscire ad approvare il sesto pacchetto di sanzioni, che è ormai atteso da quasi un mese. Al suo arrivo la presidente Ursula von der Leyen si è mostrata molto cauta e non propriamente ottimista, ma fonti diplomatiche fanno sapere che in queste ore si sta cercando di trovare una sintesi. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’intenzione emersa dagli ultimi colloqui sarebbe quella di procedere in due fasi.

Ovvero adottando il sesto pacchetto di sanzioni con l’embargo del petrolio trasportato via mare (ma soltanto tra sei mesi) ed escludendo temporaneamente le importazioni di petrolio traine l’oleodotto Druzhba, che saranno poi coperte da nuove misure future. In questo modo si guadagnerebbe più tempo per provare a trovare una soluzione che vada bene anche ai Paesi fortemente dipendenti dall’oleodotto.

