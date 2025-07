Ursula von der Leyen, la resa dei conti: chi può affondarla

La maggioranza che aveva sostenuto l’elezione di Ursula von der Leyen per un secondo mandato alla guida della presidenza della Commissione europea, si spacca di nuovo. Fdi, Ppe e appoggiano la presidente, i Socialisti e Democratici forse si asterranno, mentre voteranno contro gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, che sono nel gruppo the Left e i Patrioti, in cui milita la Lega. Non ha ancora deciso il da farsi il gruppo di Renew Europe.

Il rimescolamento si consuma sulla proposta dell’eurodeputato conservatore rumeno Gheorge Piperea - sostenuta da circa un terzo del suo gruppo (Ecr), dalle due formazioni di estrema destra (Sovranisti e Patrioti), dagli italiani del M5s e da una parte dell’estrema sinistra - di presentare una mozione di sfiducia contro la presidente della Commissione Ue. L’oggetto è la (presunta) mancanza di trasparenza nello scambio di messaggi sms che ci fu, durante la pandemia di Covid-19, tra Von der Leyen e Albert Bourla, il Ceo di Pfizer, durante i negoziati per i vaccini, che poi furono in gran parte forniti ai paesi Ue proprio da Pfizer.

Von der Leyen, aprendo il suo intervento in sessione plenaria a Strasburgo, si è difesa con forza, sostenendo che «questa mozione è stata firmata da complottisti e amici di Putin». Ha poi detto di ricordarsi «i carri armati per le strade di Bergamo e la sensazione che non ci fosse luce in fondo al tunnel. Ma l’Europa della solidarietà è riuscita a uscire dalla pandemia: non lasciamo che gli estremisti riscrivano la storia». Circa una settimana fa Alleanza per l’unità dei romeni era riuscito a ottenere il numero di firme necessarie per portare la mozione di censura all’Eurocamera. «La mozione di censura», ha spiegato in Aula Piperea, promotore dell’iniziativa, «è uno strumento per conservare la democrazia. La Commissione europea ha ignorato le decisioni del Parlamento e abusato del suo potere, creando una retorica della paura durante la pandemia da cui alcuni si sono arricchiti».