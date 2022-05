Kasia Gallanio, l'ex principessa trovata morta in Spagna: ipotesi sconvolgente, chi era suo marito

31 maggio 2022 a

Giallo a Marbella, in Spagna: l'ex principessa del Qatar Kasia Gallanio è stata trovata morta nella sua casa, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Efe, che conferma le indiscrezioni riportate poco prima dal quotidiano francese Le Parisien. La donna, 46 anni ed ex moglie di Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, zio dell'emiro qatariota, è stata trovata senza vita domenica scorsa. Non è ancora chiaro il motivo della morte, infatti si è in attesa dell'autopsia.

Nel frattempo circola già qualche ipotesi su questo giallo: una delle più accreditate ha a che fare con il consumo di sostanze nocive. Ma crea qualche sospetto anche il fatto che dopo la separazione dal marito, l'ex principessa - che ha una doppia nazionalità, polacca e statunitense - aveva intrapreso una lunga battaglia legale per ottenere la custodia delle tre figlie minorenni. Le sue denunce, però, sono state archiviate da un tribunale parigino alcuni giorni fa, secondo la Efe.

Questo, comunque, non era un periodo facile per la donna: a novembre aveva trascorso diversi mesi ricoverata in ospedale e, secondo il quotidiano francese, era anche soggetta a esaurimenti nervosi e cure disintossicanti. "La mia cliente era devastata da questa decisione. Penso che, davvero, sia morta di dolore", ha detto al quotidiano parigino il suo avvocato, Sabrina Boesch, parlando delle archiviazioni e di tutte le richieste respinte. La legale al momento si trova in Spagna con le due figlie maggiori della donna, e ha dovuto identificarla. Secondo Le Parisien, inoltre, una delle figlie della coppia avrebbe riferito di essere stata vittima di violenze sessuali da parte del padre quando aveva tra i 9 e i 15 anni.

