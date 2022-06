Ucraina, la guerra in diretta. "I russi controllano tutta Severodonetsk": la conquista più importante per Putin, cosa cambia

01 giugno 2022 a

La guerra si fa sempre più aspra, i russi spingono per sfondare le linee ucraine a Est e per proseguire l'avanzata in tutto il Donbass. Intanto Mosca deve fare i conti con le nuove sanzioni varate dall'Europa. Ricordiamo che in sostanza l'embargo sul petrolio avrà effetti pieni solo tra qualche mese e di fatto al momento Mosca ha campo libero per portare avanti i combattimenti e mettere mano al portafoglio per finanziare la guerra. Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ha spiegato le cifre del conflitto con una dato crudo e drammatico: ogni giorno l'Ucraina perde tra i 60 e i 100 militari sul campo.

Ore 6.55 Biden: forniremo all’Ucraina sistemi missilistici più avanzati

Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina sistemi missilistici "più avanzati" per colpire "obiettivi strategici". Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden, in un lungo intervento pubblicato dal New York Times. Di fatto l'amministrazione Biden fa una sostanziale retromarcia dopo aver negato l'invio di missili a medio raggio in Ucraina. Il presidente americano ha spiegato che gli Usa non invieranno missili in grado di colpire la Russia.

Ore 6.00 Gazprom sospende la fornitura di gas alla danese Ørsted e a Shell

Gazprom sospenderà le forniture di gas alla società danese Ørsted e alla britannica Shell Energy Europe Limited a partire dal 1° giugno per il mancato pagamento in rubli.



Ore 05.58 Mosca: pronti a negoziati, ma da Kiev non arrivano segnali

"Siamo aperti ai negoziati. Abbiamo bisogno di soluzioni diplomatiche e pacifiche, ma questo richiede la volontà dei due Paesi. Siamo pronti a negoziare, a firmare un accordo che metta fine alla guerra in Ucraina e porti alla pace, ma non vediamo segnali di questo genere da Kiev". Lo ha detto la presidente del Senato russo Valentina Matviyenko, citata da Interfax, durante un incontro con il presidente del Mozambico a Maputo.

Ore 5.48 I russi controllano quasi tutta Severodonetsk

I militari russi controllano circa il 70% di Severodonetsk, loro attuale priorità nell’Ucraina orientale. "Il nemico sta attaccando le nostre truppe con mortai, artiglieria e lanciagranate lungo la linea del fronte", fa sapere lo stato maggiore ucraino. La conquista di questa città darebbe le chiavi dell'Est ai russi.

