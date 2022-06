Ballerini russi morti senza spiegazione, il mistero sconvolge Mosca: il sospetto, cosa c'è dietro

01 giugno 2022 a

Giallo a Mosca: Alesya Lazareva, ballerina russa di 20 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento in circostanze ancora tutte da chiarire. Faceva parte della compagnia del Teatro del balletto classico Kasatkina e Vasilev. Un vero e proprio mistero, visto che Alesya è la terza ballerina che muore nel giro di poche settimane a Mosca. Solo qualche giorno prima di questo ritrovamento, era stato Anatoly Soi, il 23enne primo ballerino del balletto del Cremlino, a morire asfissiato a causa di una fuga di gas.

E nei giorni precedenti, come riporta il Messaggero, aveva perso la vita, per cause sconosciute, anche una studentessa 15enne di una delle scuole di coreografia di Mosca. Il suo nome però non è stato rivelato perché minorenne. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, possibile grazie alla testimonianza di alcune fonti russe, La Lazareva sarebbe caduta in bagno perdendo conoscenza.

La giovane ballerina era nata a Samara, aveva studiato danza classica a Togliattigrad e poi si era trasferita a Mosca, dove ha proseguito gli studi alla prestigiosa Moscow Choreographic School. Anche se giovane, la ballerina ha collezionato parecchi successi: a 14 anni ha vinto un premio speciale al Blue Bird All-Russian Competition for Young Talents. Cosa che le avrebbe consentito di continuare i suoi studi all'Accademia del balletto di Monaco. Alla fine, però, ha deciso di rimanere a Mosca. Tanto il dolore dei componenti della compagnia di balletto di cui Alesya faceva parte.

