Russia, il dato sparito dal rapporto Rosstat: Putin è all'angolo

La crisi demografica sta diventando un problema per Vladimir Putin. La riprova? Una manina ha ben pensato di far sparire il dato sulle nuove nascite dai rapporti sulla situazione socioeconomica che il Servizio federale delle statistiche statali (Rosstat) pubblica mensilmente. In quello di maggio manca qualsiasi numero riferito alla popolazione russa: nascite, decessi, matrimoni e divorzi.

Nel precedente, quello sulle variazioni demografiche, i dati riportati non venivano divisi per regioni. Successivamente anche i numeri generali sono stati censurati. "Siamo stati del tutto privati delle informazioni sulla quantità degli abitanti del nostro Paese", hanno lamentato gli analisti del centro studi MMI con il Moscow Times. Insomma, la scelta dello zar non è passata inosservata e in molti sospettano che dietro ci sia una pesante crisi.