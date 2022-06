Kate Middleton e William, il terrore della guerra batteriologica: cosa hanno costruito a Kensington Palace

01 giugno 2022 a

a

a

Quando ormai mancano poche ore all’inizio del Giubileo di Platino, il mega evento che per alcuni giorni celebrerà i 70 anni di regno della Regina Elisabetta, un presunto segreto di suo nipote William è emerso sulle colonne di Global Citizen. Il principe e sua moglie Kate Middleton avrebbero un tunnel segreto all’interno della loro dimora e che conduce a una panic room.

Video su questo argomento Baby George fa il povero: ecco dove si è fatto comprare i mobili per la sua cameretta

Non è una novità che le misure di sicurezza siano sempre molto alte tra i membri della famiglia reale. Secondo quanto rivelato da Global Citizen, a Kensington Palace - appartamento dei duchi di Cambridge - sarebbe stata costruita una stanza segreta dotata anche di un sistema di filtraggio dell’aria (nel caso remoto in cui dovesse scatenarsi una guerra batteriologica) e di un tunnel di fuga con uscita top secret. William e Kate non sono gli unici membri della famiglia reale a tenere così tanto alle misure di sicurezza: anche la Regina Elisabetta sarebbe molto ben “fornita” da questo punto di vista.

"Mano nella mano con lui": il gesto di Kate Middleton che imbarazza William davanti a tutti | Guarda

Si vocifera, infatti, che Sua Maestà avesse installato camere anti-panico resistenti ai proiettili e al fuoco sia nel castello di Windsor che a Buckingham Palace. Tornando ai duchi di Cambridge, le indiscrezioni riportano che all’interno della panic room sono presenti forniture mediche, trasmettitori radio, purificatori d’aria e cibo e bevande di lunga scadenza: insomma, tutto il necessario per sopravvivere a qualsiasi catastrofe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.