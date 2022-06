Regina Elisabetta, ecco la foto-ritratto per il Giubileo di platino: un dettaglio spaventa il mondo

02 giugno 2022 a

Per la prima volta in Inghilterra una Regina arriva a 70 anni di regno e per l'occasione sono previsti grandi festeggiamenti da oggi 2 giugno fino a domenica 5. Il Giubileo di Platino di Elisabetta è uno degli eventi più attesi nel Paese. Intanto, come vuole la tradizione, è già stato diffuso un ritratto della Sovrana prima della celebrazione vera e propria. Nella foto la Regina appare in forma e sorridente, anche se un dettaglio non è passato inosservato.

Lo scatto, realizzato da Ranald Mackechnie, è stato fatto nel Victoria Vestibule del Castello di Windsor lo scorso 25 maggio. Sullo sfondo ci sono il profilo del castello e la statua di Carlo II. Per l'occasione Sua Maestà si è vestita in maniera piuttosto sobria: indossa un abito azzurro, delle perle, l'anello di fidanzamento regalatole dal principe Filippo e l'orologio. Commovente il messaggio a corredo della fotografia: "So che tanti felici ricordi nascono in queste occasioni. Continuo a trovare ispirazione nel bene e nella buona volontà che mi è stata mostrata. Spero che i prossimi giorni siano l'opportunità per riflettere su tutto quello che è stato fatto negli ultimi 70 anni, sui risultati raggiunti, guardando al futuro con fiducia ed entusiasmo".

Tornando allo scatto, però, in molti hanno notato che mancava qualcosa di molto importante: la corona. Una novità importante rispetto ai tre Giubilei precedenti: per il suo ritratto del Giubileo d'argento, infatti, la regina aveva indossato la corona, mentre per i giubilei d'oro e di diamante aveva indossato magnifici diademi, la sua fascia reale e le medaglie. Questa volta, invece, ha optato per un look decisamente più sobrio.

