Regina Elisabetta sotto-choc, il Giubileo di Platino si apre nel terrore: raid e botte da orbi alla parata

Era stato messo in preventivo che nel corso della parata per l’inizio del Giubileo di Platino si sarebbe potuto verificare qualche disordine. D’altronde la portata dell’evento è così grande e al tempo stesso storica che fa gola anche a chi non si sente particolarmente “suddito” di Sua Maestà, la Regina Elisabetta. Durante l’esibizione della banda musicale si è scatenato il caos per diversi minuti, a causa di alcuni manifestanti che sono riusciti a imbucarsi, superando le misure di sicurezza.

Le forze dell’ordine sono però riuscite a riportare la situazione sotto controllo piuttosto rapidamente, trascinando via i manifestanti pochi minuti prima che la famiglia reale si unisse alla processione. Molti dei protestanti indossavano delle corone finte: sono riusciti a scavalcare le barriere e a raggiungere la banda musicale, salvo poi essere gettati a terra e portati via mentre i musicisti continuavano a camminare verso Buckingham Palace. Pare che i manifestanti appartenessero ad Animal Rebellion, un gruppo di attivisti che accusa la famiglia reale di “trascurare” la fauna selvatica.

Mentre venivano portate via, queste persone sono state fischiate dal pubblico che era lì unicamente per far festa e godersi la parata. Le forze dell’ordine hanno poi confermato di aver eseguito una serie di arresti, tutti riconducibili al gruppo che ha tentato di disturbare il percorso della banda musicale poco dopo le 10 del mattino. Un piccolo intoppo che non ha però intaccato minimamente il programma del primo giorno del Giubileo di Platino.

