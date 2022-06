Bimba di due anni sbranata da un puma, "stava giocando a nascondino nel bosco": com'è ridotta

02 giugno 2022 a

Giocava a nascondino in un bosco quando all'improvviso un puma l'ha sbranata lacerandole parte del viso e del corpo. E' successo a Fruitland, nello stato di Washington, negli Stati Uniti. Pare che la piccola, Lily Kryzhanivskyy di 9 anni, non si sia accorta della presenza dell'animale fino a quando non è stata assalita. Dopo l'attacco, è stata soccorsa e portata con urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Le sue condizioni restano gravi ma sono stabili. La madre di Lily ha tirato un sospiro di sollievo quando ha saputo che sua figlia era ancora viva. Poi si è detta orgogliosa della sua bambina, capace di affrontare e superare una prova così difficile. La vittima dell'aggressione adesso è fuori dal reparto di terapia intensiva ma il percorso verso la guarigione è ancora lungo. Ecco perché nel frattempo suo zio ha deciso di aprire una raccolta fondi online per aiutare la famiglia nelle spese mediche.

"Vi chiedo di pregare e di sostenere sua madre Yelena, a causa di tutte le spese mediche e delle assenze dal lavoro. Per favore aiutate a raccogliere fondi in modo che tutti noi possiamo sostenere e aiutare Yelena a prendersi cura di sua figlia Lily", ha scritto lo zio sulla pagina web della raccolta. Per ora, comunque, i medici non si sbilanciano sulle condizioni della piccola. Quest'ultima, infatti, pur essendo più stabile, sarebbe ancora intubata.

