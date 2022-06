Giubileo di Platino, "ecco cosa c'è dietro": Cremlino, l'inquietante teoria del complotto su Elisabetta

03 giugno 2022 a

Il Giubileo di platino della Regina Elisabetta finisce nel mirino della tv di stato russa che ha ferocemente criticato le celebrazioni definito troppo "opulente". "Il Regno Unito, che dopo le sanzioni contro la Russia si sta preparando per le interruzioni di corrente, ha trovato i soldi per un’opulenta celebrazione del giubileo di platino della Regina", ha detto il telegiornale della sera sul canale, controllato dal Cremlino, Rossiya-1, secondo quanto riporta il Daily Mail.

Il conduttore ricorda quindi che le ex colonie britanniche nei Caraibi ora vogliono abbandonare la Corone: "Il regno di Elisabetta II ha visto il crollo finale dell’impero britannico", tuona su Rossiya-1. Che non dimentica un'altra "minaccia per il regno", ovvero la vittoria elettorale di Sinn Fein, che apre la strada a un’Irlanda unita. "Le funzioni imperiali del mondo anglosassone sono passate molto tempo fa agli Stati Uniti, anche se Boris Johnson sta cercando di far rivivere l'influenza britannica sul continente europeo interferendo attivamente negli eventi in Ucraina". E ancora: "L'obiettivo è distogliere l'attenzione da problemi domestici come le feste di Downing Street durante il blocco e un generale calo del tenore di vita".

Secondo la tv russa, fonti del governo britannico avrebbero fatto sapere che l’elettricità potrebbe essere razionata per un certo numero di mesi per 6 milioni di abitazioni nello scenario peggiore. Sebbene il Regno Unito utilizzi pochissimo petrolio o gas dalla Russia, se Putin bloccasse tutte le esportazioni verso il continente entrerebbe in competizione con altri paesi europei per l'approvvigionamento.

