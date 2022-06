Amber Heard "fregata dalla sorella", il giudice sotto anonimato rivela: perché ha vinto Johnny Depp

04 giugno 2022 a

Su Tik Tok si è palesato, protetto dall'anonimato, un uomo che dichiara essere uno dei sette giudici che hanno deliberato sul caso più seguito negli ultimi tempi, quello tra gli attori Jonny Depp e Amber Heard. Il presunto giudice nel video da ragione alla star di Pirati dei Caraibi affermando che la Heard, all'interno della coppia, sarebbe la vera manipolatrice.

"Voglio rimanere anonimo, ma voglio condividere alcune considerazioni riguardo il processo”, afferma il giudice misterioso. Dopo essersi complimentato con la legale di Depp, l'ormai famosissima Camille Vasquez con la quale si pensa l'attore abbia intrapreso una relazione, ha criticato la sorella di Heard, Whitney. Quest'ultima ha testimoniato in suo favore ma: "Sembrava che stesse appoggiando Amber per costrizione, che fosse stata manipolata da lei. Sembrava che non volesse neppure essere lì". Secondo il giudice infatti Whitney non avrebbe detto la verità poiché costretta dalla sorella a proteggerla.

L'anonimo ha poi dichiarato che, secondo lui, anche mentre l'attrice testimoniava le sue dichiarazioni contro Depp erano tutte una farsa: "Tutto sembrava così finto, come quando cercava di guardarmi negli occhi, facendomi sentire a disagio, tanto che ho smesso di guardarla, quando rispondeva”. Il giudice ha poi aggiunto: “Ho continuato ad ascoltarla e sembrava che stesse mentendo a tutto spiano". Un utente di Tik Tok gli ha poi domandato se le sue teorie fossero basate anche sulla sua esperienza personale e lui ha risposto sì: “Lei mi ricordava una mia ex, quando mi manipolava”.

