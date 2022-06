Johnny Depp e Camilla Vasquez? "Prima del processo...": voci piccanti sulla star e il suo avvocato

03 giugno 2022 a

Il caso diventato virale su TikTok e che ha tenuto incollate alla televisione milioni di persone è quello tra i due attori Jonny Depp e l'ex moglie Amber Heard. La coppia finita in tribunale a causa di un matrimonio pieno di orrori e di scheletri nell'armadio, ha visto la vittoria della star di Pirati dei Caraibi sull'attrice di Aquaman. Merito anche dei nove legali che hanno sostenuto e difeso Depp nelle sette settimane di udienza. Una fra tutte, però, si è distinta: Camille Vasquez.

In meno di venti minuti dall'inizio del processo tutti parlavano di lei, avvocatessa specializzata in cause per diffamazione, ha letteralmente distrutto Amber Heard e il suo tentativo di mettere in cattiva luce Depp. Il suo controinterrogatorio è stato di vitale importanza tanto da diventare virale nelle dirette televisive attirando tutta Hollywood a sé. Proprio grazie a questa popolarità si sarebbe anche iniziato a pensare a una liaison tra Camille e Depp. Secondo le indiscrezioni potrebbe essere nato un rapporto di intimità tra i due durante la preparazione del processo. E, in effetti, la confidenza tra i due in aula è ai massimi livelli...

Quando venne chiesto a Camille se il rapporto con il suo cliente fosse andato oltre la professione, a onor del vero, lei ha drasticamente smentito ogni voce bollandole come prive di ogni fondamento e buonsenso. Secondo quanto ha affermato si tratterebbe quindi solo ed esclusivamente di 'lavoro'. Se così fosse, però, non si potrebbe sicuramente biasimare Depp in quanto la Vasquez vanta una bellezza disarmante oltre che un astuzia fuori dal comune. Chissà se ci saranno altri sviluppi su questo nuovo e piccante 'caso'.

