Corea del Nord, Usa e Seul a tenaglia: pioggia di missili verso Pyongyang, tensione alle stelle

Corea del Sud e Stati Uniti hanno risposto al lancio di otto razzi balistici da parte della Corea del Nord nel mar del Giappone, il tutto in alcune esercitazioni militari congiunte dei due Paesi e con il lancio dello stesso numero di razzi. Il Presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha dichiarato: "Le minacce nucleari e missilistiche del Nord stanno diventando sofisticate e sono una minaccia non solo per la pace nella penisola coreana ma anche nel nordest asiatico e nel mondo". Dunque ha aggiunto che Seul risponderà con fermezza e severità a ogni altra provocazione nordcoreana.

Video su questo argomento Corea del Nord, tensione alle stelle: Usa e Seul lanciano 8 missili in risposta a Pyongyang

Ieri, domenica 5 giugno, la difesa sudcoreana aveva riferito il lancio di otto missili balistici a corto raggio dall'area di Susan a Pyongyang, in Corea del Nord, nel Mare orientale. Quest'azione è stata interpretata da diversi analisti come un messaggio minaccioso contro le esercitazioni congiunte di Corea del Sud e Stati Uniti che si sono svolte a Okinawa, Giappone.

La Cnn ha riferito che i razzi sono stati indirizzati verso il mare, al largo della costa est della Corea. "Il lancio combinato di missili terra-terra dimostra che anche se la Corea del Nord provoca con missili da vari luoghi, gli Usa e la Corea del Sud hanno la capacità e la prontezza di colpire immediatamente con precisione in relazione all'origine della provocazione", ha concluso lo Stato maggiore congiunto sudcoreano.

