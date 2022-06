Ucraina, le notizie in diretta. Mykolaiv, Kiev: "Missile a quota criticamente bassa su una centrale, è terrorismo nucleare"

05 giugno 2022 a

Si entra nel 102esimo giorno di guerra. La Russia aumenta il livello dell'offensiva in Donbass e torna ad attaccare Kiev, dove sono state segnalate molteplici esplosioni. Bombardato anche un monastero, accuse reciproche tra Kiev e Mosca. Nel frattempo, inizia l'esercitazione Nato nel Mar Baltico: durerà fino al 17 giugno e coinvolge 14 Paesi. Il Cremlino contro Roma: parla di campagna anti-russa in Italia.

Ore 10.10 Lugansk, il governatore: russi perdono terreno a Severodonetsk

Le truppe di Mosca starebbero perdendo terreno a Severodonetsk. Lo riferisce su Telegram Serhiy Haidai, governatore ucraino della regione di Lugansk. "I russi controllavano il 70% della città ma negli ultimi due giorni sono stati respinti e ora il territorio è praticamente diviso a metà", ha scritto. E ancora, secondo Haidai "le vittime fra gli occupanti sono state considerevoli e otto soldati russi sono stati fatti prigionieri", ha concluso.

Ore 09.48 Kiev: centrale nucleare sorvolata a bassa quota da missile russo

L'Ucraina accusa Mosca di aver sfiorato l’incidente nucleare all’alba di oggi, domenica 5 giugno. "La Russia ha commesso un altro atto di terrorismo nucleare: alle 5.30 un missile da crociera russo ha volato a quota criticamente bassa sopra una centrale nucleare dell’Ucraina meridionale nella regione di Mykolaiv", riferisce Ukrainska Pravda. L’agenzia nucleare ucraina presume che il razzo stesse volando verso Kiev, dove attorno a quell’ora sono state udite varie esplosioni. I russi "ancora non capiscono che anche il più piccolo frammento di un missile su una centrale funzionante può causare una catastrofe nucleare e una perdita di radiazioni", concludono.

Ore 09.02 Kiev, più di 31 mila soldati russi uccisi dall'inizio della guerra

Sono circa 31.150 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che dopo 102 giorni di conflitto si registrano anche 210 caccia, 175 elicotteri e 548 droni abbattuti. E ancora, le le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.381 carri armati russi, 686 pezzi di artiglieria, 3.392 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 122 missili da crociera e 13 navi. Ben 262 bambini sono morti e 467 sono rimasti feriti dall'inizio del conflitto in Ucraina. Lo rende noto la procura generale di Kiev nel suo consueto aggiornamento su telegram.

Ore 07.21 Kiev, il sindaco: molte esplosioni

Diverse esplosioni hanno colpito la capitale ucraina Kiev all’alba di oggi, domenica 5 giugno: lo conferma il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. "Diverse esplosioni si sono udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo", ha detto. Secondo le prime informazioni sarebbero stati colpiti obiettivi civili. Nelle ultime ore le sirene di allarme sono risuonate nella gran parte delle città del Paese. I russi dunque alzano la posta e aumentano l'offensiva: lo fanno per arrivare più forti a un ipotetico tavolo delle trattative?

Ore 04.45 Lugansk, il governatore: russi bombardano i ponti

I russi stanno bombardando i ponti sul fiume Siverskidonetsk per impedire lo spostamento dei rinforzi e degli aiuti alle truppe ucraine impegnate nella dofesa di Severodonetsk: a confermarlo il governatore della provincia di Lugansk, Sergej Haidai, ripetendo che i soldati ucraini hanno riconquistato zone della città.

Ore 01.44 Zelensky: russi hanno già distrutto o danneggiato 113 chiese

"Dall’inizio della guerra 113 chiese sono state distrutte o danneggiate dai bombardamenti russi. Tra loro ci sono chiese sopravvissuti alla seconda guerra mondiale, ma non hanno resistito all’occupazione russa". Queste le parole di Volodomir Zelensky nel messaggio serale nel giorno in cui è stato bombardato l’Eremo di Ognissanti della Santa Dormizione di Sviatohirsk Lavra nel Donetsk. "La ricostruzione dell’Eremo di Tutti i Santi di Svyatogorsk Lavra è iniziata nel 2001. Il 10 giugno sarebbe stato il prossimo anniversario dell’inizio dei lavori. I propagandisti russi sono prevedibili e accusano gli ucraini di incendi dolosi, sebbene i monaci potessero vedere chiaramente che si trattava di artiglieria russa", ha concluso Zelensky.

