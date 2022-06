Cornovaglia, è panico: testa umana, occhi verdi, lungo 14 metri. Cosa ritrovano in spiaggia

07 giugno 2022 a

Una creatura lunga 14 metri con una testa "umana", occhi verdi e naso piatto: questa la scoperta agghiacciante fatta da due giovani inglesi sulla spiaggia Porthleven in Cornovaglia. I resti di quell'essere sarebbero venuti a galla dopo una violenta tempesta il 14 settembre 1786, stando a quanto riferisce Cornwall Live. Il vecchio settimanale Hereford Journal ha catalogato l'incredibile scoperta nell'ottobre dello stesso anno. Un uomo del posto rivelò che gli abitanti del villaggio uccisero subito l'enorme creatura, bastonandola.

"Questo mostro è stato scoperto per la prima volta da due ragazzi che erano alla ricerca di relitti. Mentre si trovavano sulla scogliera davanti a una piccola insenatura sabbiosa, videro qualcosa di enorme vicino alla riva e pensarono si trattasse della fiancata di una nave che la notte precedente era stata fatta a pezzi - si legge nel vecchio articolo -. I due restarono senza parole dopo essersi avvicinati e dopo aver assistito a dei movimenti che suggerivano come quella cosa fosse viva".

Quando i ragazzi sparsero la voce, un gran numero di persone si raccolse intorno alla creatura e la uccise a colpi di bastoni e accette. Nell'articolo, poi, si legge: "Tutti erano allarmati: non riuscivano a vedere le gambe, ma sembrava che strisciasse sul ventre, sollevando a volte il corpo dalla sabbia. Diverse furono le opinioni su questa creatura; alcuni dicevano che fosse una sirena, altri una balena. Ma la maggior parte, non credendo all'esistenza della prima e ritenendo improbabile la seconda, era solo perplessa". E infine: "La sua testa era grande e spinosa nella parte posteriore e simile a quella di un uomo; i suoi occhi erano verdastri; la sua bocca grande; il suo naso piatto. Il suo dorso era duro come il guscio di una tartaruga; aveva due zampe anteriori corte".

