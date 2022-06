Aereo, panico a bordo: "Hai noccioline?". La scoperta choc dieci file più indietro

07 giugno 2022 a

Paura sul volo British Airways. Nella tratta Antigua-Londra, una 14enne ha avuto uno choc anafilattico. La colpa è stata di un altro passeggero presente sull'aereo. Quest'ultimo, nonostante l'equipaggio avesse espressamente vietato di mangiare noccioline, ha fatto di testa sua fregandosene. Per questo Poppy Jones ha rischiato seriamente di morire e il pilota di dover dirottare il volo per un atterraggio d'emergenza.

"Pensavo davvero che potesse morire - ha confidato la mamma della ragazzina ancora spaventata -. Mentre decollavamo, ho visto un uomo mangiare delle noccioline a dieci file dalla nostra. Ero preoccupata, così ho chiesto se potevamo essere spostate, ma non c'era disponibilità. Così l'equipaggio gli ha chiesto di smettere di mangiare le noccioline, ma l'uomo ha ignorato le richieste e ha continuato".

Da qui la prontezza del pilota che ha subito ordinato l'emergenza medica e un'infermiera a bordo ha aiutato Poppy a respirare attraverso una maschera per l'ossigeno. Una volta atterrate all'aeroporto di Gatwick, madre e figlia sono corse all'ospedale. La 14enne è stata trasportata in ambulanza. "È stata un'esperienza orribile", ha ammesso la madre provata dal terrificante episodio. Episodio che poteva essere evitato se solo l'uomo avesse dato retta alle hostess. Eppure, "ha continuato e non sembrava preoccuparsi del fatto che stesse mettendo a rischio la vita di mia figlia".

