Zoo, si scatena la furia dell'orango: prende l'uomo per le gambe e... come lo riduce

09 giugno 2022 a

a

a

Dramma in uno zoo in Indonesia: un orango - che si pensa sia una femmina - ha preso un uomo per la maglietta cercando di trascinarlo verso la sua gabbia. Poi, non riuscendo bene a tenere la presa, gli ha afferrato una gamba. Il tutto mentre un amico del povero visitatore cercava di venirgli in aiuto. A un certo punto la presa dell'animale è stata così forte che l'amico dello sventurato è stato allontanato con un calcio, mentre la vittima è stata alzata da terra, anche se per pochi secondi. Una mossa che ha quasi rischiato di spezzare la gamba dell'uomo.

Arriva l'invasione delle blatte: il metodo "30 secondi" che le fa sparire per sempre

Non si sa bene in che momento sia stato girato questo video. Ma dopo la pubblicazione, il filmato è diventato immediatamente virale. Non è noto nemmeno se l'uomo abbia riportato delle ferite dopo l'aggressione. In ogni caso, secondo alcuni esperti una scimmia potrebbe facilmente causare danni a un uomo. Il visitatore, però, è stato anche parecchio criticato per essersi avvicinato troppo alla gabbia dell'animale.

Secondo gli esperti, come riporta il Mirror, gli oranghi sono circa sette volte più forti degli umani e sono in grado di sollevare tre volte il loro peso corporeo anche grazie alle loro lunghe braccia muscolose. Al momento, comunque, sono solo circa 50.000 gli oranghi in Indonesia. Pochi anche per via della distruzione di gran parte della giungla.

Video su questo argomento Venezuela, rari leoni bianchi hanno trovato casa in uno zoo di Caracas

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.