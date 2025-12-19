Epstein, il piede e il documento italiano: le foto-choc

A distanza di anni dalla morte di Jeffrey Epstein avvenuta il 10 agosto del 2019, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori. Il suo nome torna a occupare le prime pagine con la pubblicazione di nuovi materiali provenienti dagli archivi sequestrati nelle sue proprietà.

La Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha diffuso decine di fotografie e documenti che aggiungono nuovi elementi a uno dei casi giudiziari più oscuri degli ultimi decenni. Tra le immagini compaiono scatti in cui sul corpo di una donna sono riportate frasi tratte da Lolita, il romanzo di Vladimir Nabokov incentrato sulla relazione tra un adulto e una minorenne. Un riferimento che, per molti osservatori, richiama in modo esplicito la natura delle accuse che avevano portato all’arresto del finanziere americano per traffico e abusi sessuali su minori.