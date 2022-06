British Airways, mangia noccioline in aereo? 14enne dieci file dietro rischia di morire: come è accaduto

08 giugno 2022 a

Un dramma da alta quota. Un dramma in aereo che oggettivamente era difficile anche soltanto da immaginare. Si parla di quanto accaduto a una ragazzina di soli 14 anni, che ha rischiato di perdere la vita perché un altro passeggero ha mangiato un pacchetto di noccioline sul medesimo volo.

Esattamente così. Poppy Jones si trovava su un aereo della British Airways insieme alla madre, Joanna, quando è andata in choc anafilattico. La ragazzina infatti ha un'allergia acuta alle noccioline e si è sentita male dopo che il passeggero che si trovava a dieci file di distanza dalla sua ne stava mangiando una confezione.

A bordo dell'aereo, fortunatamente, si trovava un'infermiera che ha somministrato l'ossigeno a Poppy, riuscendo a stabilizzarla. Il pilota British Airways aveva valutato l'idea di un atterraggio d'emergenza, salvo poi volare fino alla destinazione prevista, ossia l'aeroporto di Gatwick a Londra, dove un'ambulanza ha prestato ulteriore soccorso alla ragazzina.

A raccontare la pericolosa e a tratti surreale vicenda è stata la madre, 39 anni, che lavora come badante a Tooting, che si trova a Sud di Londra. La donna ha ricordato come gli assistenti di volo avevano chiesto che non venissero consumate noccioline a bordo poiché a bordo si trovavano passeggeri fortemente allergici, ma uno di loro evidentemente non ha seguito le direttive. Madre e figlia stavano tornando da una vacanza ad Antigua. Interpellata dal Daily Mail, la madre ha aggiunto: "La gente sembra pensare che le allergie non siano un problema serio, in tal senso le compagnie aeree dovrebbero fare di più". Insomma, per la signora il caso non è chiuso.

