Ryanair, "in che condizioni ci fanno volare": la denuncia degli equipaggi (e gli aerei si fermano)

Giornata all'insegna della protesta quella di mercoledì 8 giugno, quando Ryanair si ferma. I sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti sciopereranno per quattro ore. Tra le motivazioni il mancato adeguamento ai minimi salariali, gli stipendi tagliati, la malattia non pagata e una situazione drammatica tra gli equipaggi che si trovano senza acqua e cibo. Oltre a Ryanair, si fermeranno anche Malta Air e la società CrewLink (che fanno riferimento alla compagnia irlandese).

Ad annunciare lo stop, una nota ufficiale: "Mercoledì prossimo, 8 giugno, confermato lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 10 alle 14, di piloti e assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair, Malta Air e della società CrewLink". Le sigle parlano anche dell'"impossibilità di aprire un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante".

E ancora: "Tra le questioni aperte il mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale, il perdurare di un accordo sul taglio degli stipendi (contingency agreement) non più attuale, le arbitrarie decurtazioni della busta paga, il mancato pagamento delle giornate di malattia, il rifiuto della compagnia di concedere giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva e la mancanza di acqua e pasti per l'equipaggio". In caso di mancato cambiamento a favore dei lavoratori, la compagnia annuncia nuovi scioperi nel periodo estivo, proprio quando gli aerei volano più frequentemente rischiando di causare un ingente danno economico.

