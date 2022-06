Aereo militare Usa si schianta al confine: trasportava materiale nucleare? Il mistero

09 giugno 2022 a

È giallo sull'aereo militare che si ritiene trasportasse materiale atomico e che si è schiantato in California nel corso di un volo di addestramento. Nell'incidente, avvenuto mercoledì 8 giugno nella contea di Imperial, vicino alla Route 78 e alla città di Glamis, situata 150 miglia a est di San Diego e 30 miglia a nord del confine degli Stati Uniti con il Messico, sarebbero morte tutte le cinque persone a bordo. La notizia, riportata dai media americani, è stata confermata dalla Naval Air Facility El Centro. Non è chiaro al momento che cosa abbia causato l'incidente aereo e che tipo di materiale nucleare trasportasse il velivolo.

Le notizie sul tipo di materiale nucleare che si trovava sull'aereo - un convertiplano da trasporto tattico MV-22B Osprey del Terzo storno aereo dei Marine degli Stati Uniti - si sono rincorse per tutta la giornata. Dopodiché è stato comunicato che non c'era alcun tipo di materiale nucleare. Le forze armate Usa non hanno confermato il numero esatto dei militari a bordo del velivolo al momento dello schianto, ma secondo comunicazioni radar captate dalle emittenti radiofoniche locali, l'incidente avrebbe causato almeno quattro vittime, mentre un quinto membro dell'equipaggio risulta disperso. Ma davvero a bordo non c'era nulla?

