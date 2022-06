Principe William "terrorizzato a restare solo con lui": così Harry ha provato a rovinare il fratello

09 giugno 2022 a

Sebbene il Giubileo di Platino sia ormai alle spalle, con la Regina Elisabetta che è stata giustamente la grande protagonista dei festeggiamenti per i suoi 70 anni di regno, senza particolari “interferenze”, sui tabloid non si fa altro che parlare dei duchi di Sussex e di quelli di Cambridge. Stando alle ultime ricostruzioni, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle avrebbero invitato William e Kate Middleton alla festa del primo compleanno di Lilibet.

Una sorta di “ramoscello d’ulivo” che però non è stato accettato dai duchi di Cambridge, che si sono tenuti alla larga dal Frogmore Cottage: ufficialmente erano impegnati in un fidanzamento reale a Cardiff, dove hanno portato con loro i figli George e Charlotte, lasciando il piccolo Louis a casa. Una fonte ha rivelato a Page Six che la relazione tra i fratelli sarebbe ancora molto tesa: “William è diffidente nel trascorrere del tempo da solo con Harry perché non sa mai cosa potrebbe essere riportato in seguito”. E così l’evento nella cattedrale di St Paul è stato l’unico a cui hanno partecipato sia i duchi di Sussex che quelli di Cambridge, sebbene fossero parecchio distanti.

Harry e Meghan non sono stati visti ad altri eventi e sono poi tornati in California prima ancora che il Giubileo di Platino terminasse. Alla fine hanno mantenuto un profilo basso: “Le cose tra loro e il resto della famiglia - ha dichiarato una fonte reale - sono state a dir poco tese negli ultimi tempi, ma i duchi hanno mantenuto la promessa di non oscurare le celebrazioni”.

