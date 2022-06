Va sul luogo dell'incidente mortale e fa una scoperta tremenda: chi c'era per terra

10 giugno 2022 a

Un incubo che nessun genitore vorrebbe mai vivere. Il giornalista argentino Carlos Alberto Baldassari si era recato sul luogo di un incidente, tra un auto e un camion, per indagare sulla vicenda. Una volta arrivato sul posto quello che ha scoperto lo ha però spiazzato. Lo scontro è avvenuto sulla Rodovia Antonio Machado Sant'Anna, a Araraquara in Brasile.

Appena giunto sul posto, il giornalista aveva iniziato una diretta per testimoniare il fatto ma quando si è avvicinato all'auto si è reso conto che quello coinvolto nell'incidente era suo figlio Tiago Coqueto Baldassari di 32 anni. Dopo la scoperta scioccante, il padre ha interrotto immediatamente la diretta per capire cosa fosse successo realmente. Si è ricollegato poco dopo per confermare che la vittima dello scontro era purtroppo suo figlio.

Ecco il video girato dal padre sul luogo dell'incidente:

Carlos, visibilmente scosso ha spiegato nel video: "C'è l'auto che è stata coinvolta nell'incidente, il corpo è già stato rimosso, il camion si è fermato a circa 100 metri sul ciglio della strada e voi ragazzi aspettate perché ora vi dico chi è l'autista del mezzo che ha perso la vita qui: è mio figlio, Tiago, che era solito presentare con me tutti i giorni alcuni programmi alla radio e questa mattina sono venuto a Scoprire questa notizia e quando sono arrivato… ho capito che si trattava di mio figlio".

