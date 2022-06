Mangia un boccone di carne e si riduce così: una tragedia senza senso

10 giugno 2022 a

a

a

Arisara Karbdecho, modella tahilandese e star dei social che si faceva chiamare Alice, è morta soffocata a causa di un pezzo di carne mangiato forse troppo frettolosamente. Una volta entrata in coma per lei non c'è stato più niente da fare. A diffondere la notizia sono stati i familiari della vittima, morta lunedì 6 giugno.

Va sul luogo dell'incidente mortale e fa una scoperta tremenda: chi c'era per terra, resta sotto choc



Secondo quanto ha dichiarato la madre, la modella era sempre molto di fretta perché concentrata sul lavoro e sui social. È proprio per questo motivo che anche il giorno dell'incidente stava mangiando il suo pasto troppo velocemente e un pezzo di carne le è andato di traverso facendola soffocare. Inutili le manovre di disostruzione, Alice è rimasta per troppo tempo senza respirare facendo mancare ossigeno al suo cervello. "Vorrei ricordare a tutti gli adolescenti di prendersi cura della propria salute, mangiare con calma e riposarsi abbastanza. Non voglio che questo genere di cose succeda di nuovo a nessuno" questo l'appello lanciato dalla madre dopo la perdita della figlia.

Aereo militare Usa si schianta al confine: trasportava materiale nucleare? Il mistero



Le sue condizioni una volta arrivata in ospedale erano troppo gravi. Per ben tre mesi è rimasta in coma aggrappata alla vita da un machinario. La speranza erano quella che si potesse svegliare all'improvviso. Ma così non è stato e i dottori hanno quindi deciso di staccare la spina. Arisara contava sui suoi prifili social oltre un milione di followers. La modella era diventata popolare perché indossava sempre vestiti in stile Pokémon.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.