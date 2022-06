Sesso orale mentre lui guida l'auto, per i due finisce in disgrazia: come li ritrovano

04 giugno 2022 a

Hanno avuto un rapporto orale in macchina e distratti dal sesso si sono andati a schiantare, È successo a Fort Lauderdale città costiera a nord di Miami, in Florida, giovedì 2 giugno. L'uomo, alla guida della sua auto, preso dalla passione, non si è accorto di aver imboccato la corsia sbagliata ed è andato addosso a un furgone della FedEx. Quanto è arrivata la polizia sul luogo dell'incidente, l'automobilista e la sua compagna erano mezzi nudi. Lui, inoltre, è stato soccorso per una ferita all'inguine non meglio specificata, ma che con ogni probabilità era dovuta alla "circostanze" che hanno causato l'incidente. Secondo quanto riportano i media locali infatti, lei era impegnata in una fellatio.

Nelle immagini trasmesse sui media americani si vedono i due mezzi quasi completamente distruitti nello schianto e le vittime sdraiate o sedute sul marciapiede all'altezza di un incrocio trafficato. L'automobilista, se si osserva mene l'immagine, ha ancora i pantaloni abbassati alle caviglie. Anche la sua compagna era praticamente nuda nell'auto. La donna ha riportato lievi ferite nell'impatto. Secondo quanto riporta il Daily Star, avrebbe accidentalmente dato un morso al pene dell'amante.

Nell'impatto sono rimasti feriti in modo leve anche l'autista della FedEx e un passeggero. Non è al momento ancora chiaro se qualcuno è stato accusato dell'incidente. Ora la polizia accerterà se vi sono delle responsabilità.

