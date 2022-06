Cina, altissima tensione nei cieli: "il gioco del pollo" dei caccia può far scoppiare la guerra

10 giugno 2022 a

Mentre le attenzioni sono focalizzate soprattutto sull’Ucraina, e in particolare sulla città orientale di Severodonetsk dove infuria la battaglia, nell’area asiatica del Pacifico è in corso una strategia della Cina contro gli alleati degli Stati Uniti. Il rischio di un’incidente è concreto, così come quello di un’escalation. Stando a quanto riporta il Messaggero, che cita la Cnn, è in corso un “gioco del pollo”: in pratica gli aerei da guerra cinesi stanno prendendo di mira gli alleati degli Stati Uniti.

Non è un caso che la tensione sia aumentata proprio nel giorno dell’incontro in programma a Singapore tra Lloyd Austin, segretario alla Difesa americano, e la sua controparte cinese Wei Fenghe. Un vertice che avverrà a margine dell’annuale summit sulla difesa e la sicurezza nell’area asiatica del Pacifico: si tratta del primo faccia a faccia tra i segretari di Stati Uniti e Cina, dopo che qualche settimana fa c’è stato un contatto telefonico.

Secondo la ricostruzione della Cnn, i caccia cinesi sono accusati di aver messo in pericolo gli aerei e gli equipaggi di Canada e Australia: le manovre sempre più aggressive di Pechino vengono interpretate come una minaccia che rischia di sfociare in una perdita di controllo, aumentando il rischio di un incidente che potrebbe poi innescare una guerra. In questo scenario si inserisce l’incontro tra Austin e Fenghe, quantomai importante per capire che aria tira…

