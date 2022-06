Germania, due ex soldati convinti dal sensitivo: "Missione in Yemen", finisce in tragedia

12 giugno 2022 a

Dopo essere stati convinti da un sensitivo, due ex soldati tedeschi avrebbero cercato di formare un gruppo paramilitare per combattere nella guerra civile dello Yemen. Proprio per questo, come riporta il Guardian, adesso sarebbero sotto processo in Germania. Al centro di questa storia assurda Achim Allweyer, 52 anni, e Arend-Adolf Graess, 60 anni, che hanno provato a mettere su "un'organizzazione terroristica" dopo aver ricevuto diversi "messaggi da un indovino".

Nel 2021 i due sono stati accusati di aver tentato di "creare un'unità paramilitare da 100 a 150 uomini" con ex membri delle forze speciali tedesche. L'obiettivo? "Intervenire nella guerra civile in Yemen". Nel Paese, infatti, da anni una coalizione a guida saudita è in lotta con i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran. Stando ai pm, i due ex soldati tedeschi avrebbero voluto portare la pace in Yemen, favorendo dei negoziati tra i ribelli e il governo.

Allo stesso tempo, però, i due erano consapevoli del fatto che la loro organizzazione "avrebbe dovuto inevitabilmente compiere atti di omicidio durante la missione". Omicidi che avrebbero potuto coinvolgere anche civili. La coppia sperava pure di ottenere fondi dall'Arabia Saudita, promettendo ai membri uno stipendio mensile di 40mila euro ciascuno. Secondo i pubblici ministeri, il tentativo di entrare in contatto con i rappresentanti del governo dell'Arabia Saudita ci sarebbe stato, ma nessuno di essi sarebbe andato a buon fine.

