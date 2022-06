William e Kate, Londra addio: "Trasferimento imminente". Nuovo strappo nella famiglia reale?

12 giugno 2022 a

William e Kate lasciano Londra? Le voci sul loro imminente trasferimento nel Berkshire si fanno sempre più insistenti. Secondo il Sunday Times, la residenza londinese dei duchi di Cambridge continuerà a essere Kensington Palace, mentre la residenza principale sarà - entro la fine dell'estate - una casa nella tenuta della regina Elisabetta. Cosa c'è dietro questo importante cambiamento? Sicuramente si tratta di un altro stravolgimento nella famiglia reale dopo la Megxit.

Che dietro a tutto questo ci sia un altro litigio tra i reali? I sudditi non parlerebbero d'altro da quando la notizia è trapelata. In ogni caso, però, il trasferimento non dovrebbe creare preoccupazioni visto che sarebbe motivato da semplici "problemi logistici". Grandi cambiamenti anche per i figli della coppia: il principe George, 8 anni, e la principessa Charlotte, 7, lasceranno la loro scuola, la Thomas's Battersea, e si iscriveranno a un istituto vicino a Windsor.

Quando invece Carlo diventerà re, è probabile che William e Kate si trasferiranno al Castello di Windsor. Visto che il futuro re d'Inghilterra non ha in programma di andarci spesso quando avrà preso il posto della madre. "La realtà è che sono piuttosto limitati a Londra - ha detto un amico della coppia al Sunday Times -. I bambini non possono andare al parco e giocare a pallone con gli amici. Il loro piano è di essere lì per i prossimi 10-15 anni e poi trasferirsi ad Anmer Hall, che è così speciale per loro".

