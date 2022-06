Regina Elisabetta, "quel nome non dovevi darglielo": la sfuriata contro Harry, ecco perché è fuggito

10 giugno 2022 a

Il divario tra i Sussex e la famiglia reale in servizio si fa sempre più ampio. Continuano i malumori e i bisticci nascosti a Backingam Palace e questa volta il Principe Harry e Meghan Markle sembrano più furiosi che mai. Il motivo? La Regina Elisabetta ha rifiutato di essere fotografata con la figlia dei Sussex, Lilibet, dopo averla incontrata la settimana scorsa nel castello di Windsor. E dietro al diniego di diffondere immagini, secondo Il Messaggero, ci sarebbe una ragione ben precisa: la Regina non avrebbe mai autorizzato Harry a dare alla bambina il nomignolo che lei aveva da piccola, e che solo i suoi familiari erano autorizzati ad usare.

In occasione di tale incontro, i Sussex avevano avvisato il fotografo di fiducia Misan Harriman per scattare alcun e foto, ma una volta arrivati è stato spiegato loro che si trattava solamente di un incontro familiare privato e non erano quindi concesse immagini a documentarlo. Inutile sottolineare la rabbia dei due coniugi che anche per tutto il Giubileo sono stati messi da parte dalla famiglia reale. La loro unica apparizione pubblica è stata nella basilica di St. Paul, ma anche in questo caso sono stati messi in seconda fila nei banchi della chiesa.

I Sussex hanno anche anticipato il loro ritorno a casa a Los Angeles, a domenica mattina, prima della conclusione delle celebrazioni, scatenando le voci dei tabloid inglesi. Probabilmente troppo furiosi per gli avvenimenti di quei giorni, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la foto mancata della Regina con la figlia Lilibet. Sarebbe a rischio anche la serie Netflix che i Sussex stanno girando sulla loro vita. I produttori potrebbero stroncare tutto dato che speravano di poter contare su qualche immagine che consentisse di intitolare una puntata Lilibet incontra Lilibet. Ma così non è stato. Sembra essere arrivato al capolinea anche il rapporto con il Principe William e Kate Middleton dato che non si sono mai parlati né incontrati con i Sussex durante il loro soggiorno.

