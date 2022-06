Kate Middleton, "su ordine della Regina". Il privilegio concesso solo a lei

12 giugno 2022 a

Uno strappo alla regola, concesso solo a Kate Middleton. Secondo fonti ben informate su Buckingham Palace e dintorni, la Regina Elisabetta avrebbe concesso alla futura moglie del nipote William il "lusso" si scattare foto alla reggia di Balmoral, la riservatissima dimora della sovrana britannica. Non è una cosa da poco, considerato soprattutto l'anno in cui tutto questo sarebbe successo: il 2009. La Middleton era già fidanzata con il figlio del principe Carlo e di Lady Diana, la loro era una relazione seria e tutto lasciava presagire che la bella Kate sarebbe entrata a far parte a tutti gli effetti, da lì a poco, della famiglia reale e della linea di successione al trono.

Tredici anni fa la fidanzata di William incontrò per la prima volta in privato la futura "nonna", segno appunto della grande fiducia di Elisabetta nel rapporto duraturo dei due giovani. Ed è oggi l'esperta reale Katie Nicholl a rivelare: "Come donna (la Regina, ndr) che ha vissuto tutta la sua vita sotto gli occhi del pubblico e raramente abbassa la guardia. Pochissimi, a parte la sua famiglia e gli amici più cari, riescono a vedere la vera Elizabeth. A Kate è stato concesso un grande onore, una decisione astuta, dato che la storia d'amore sembrava essere molto seria".

Tra le sacre mura di Balmoral, ecco la concessione ai rigidissimi protocolli di sicurezza che regolano la vita dei Windsor. Sua Maestà ha lasciato che la futura Duchessa di Cambridge scattasse qualche foto al Castello, proibite ai comuni mortali. Le prime di molte altre, ma questo forse lo immaginava solo la sovrana. Non è dato sapere, invece, se lo stesso privilegio sia stato mai concesso anche all'altra nipotina acquisita, Meghan Markle.

