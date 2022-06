Harry "usato e spremuto". Antonio Caprarica, bomba su Meghan Markle: "Come finirà tra loro"

12 giugno 2022 a

Il mistero di William e Harry è anche il mistero di Buckingham Palace e dei Windsor: cosa ha allontanato i due fratelli, forse per sempre, creando una spaccatura senza precedenti all'interno della Famiglia reale britannica? A mettere insieme i pezzi di questo rebus ci prova Antonio Caprarica, storico corrispondente Rai da Londra e grande esperto di Regno Unito e cose di Corte "Da inseparabili a nemici", così il giornalista descrive i due fratelli, figli del principe Carlo e di Lady Diana, nel suo libro William&Harry.

Secondo Caprarica, che il Tempo definisce "senza dubbio il massimo conoscitore ed esegeta italiano dei segreti di Buckingham Palace", una risposta alla crisi potrebbe essere Meghan Markle: l'ex attrice americana, sposa di Harry avrebbe finito per alimentare il complesso di inferiorità del marito, provocata dall'ineluttabile ruolo di "erede di scorta" del fratello, che viene prima di lui nella linea di successione al trono. Una sventura per nascita che potrebbe, insieme alla drammatica morte della madre, aver inasprito anche gli angoli bui e più irrequieti del secondogenito in gioventù. Una fama da ribelle che l'ha reso amatissimo dai sudditi, ma a volte "sopportato" dalla famiglia. Fino, appunto, all'incontro con Meghan e al patatrac di due anni fa, con la fuga in California dei duchi di Sussex.

Il primo passo del distacco da William, però, sarebbe stato il legame di quest'ultimo con Kate Middleton. Apprezzata da Harry (che l'aveva definita "la sorella mai avuta"), che poi però si è sentito "tagliato fuori", "emarginato". "Quello che determinerà il futuro rapporto di Harry con William e tutta la famiglia reale - anticipa Caprarica - è profondamente legato al contenuto del suo memoriale che uscirà in autunno. Se gli hanno dato 16 milioni di dollari non è certo per la sua simpatia, ma perché il suo libro deve essere tale da stimolare l'attenzione planetaria".

Non è da escludere una riappacificazione per il buon nome della famiglia, magari accettando il ruolo di ambasciatore del Commonwealth già rifiutato in passato. Ma c'è sempre l'ombra di Meghan, che potrebbe "piantare il principe per accasarsi con un miliardario hollywoodiano" costringendo Harry, "usato e spremuto", a rientrare a Londra con le orecchie bassissime.

