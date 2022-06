Vladimir Putin, "attacco hacker": sabotato il discorso, lo sfregio al Forum economico

17 giugno 2022 a

Un attacco hacker ha colpito il Forum economico di San Pietroburgo. Una mossa non casuale, ma molto specifica, dato che è stata compiuta proprio quando stava per arrivare l’atteso momento del discorso di Vladimir Putin. Quest’ultimo è stato costretto a rinviare il suo intervento di almeno un’ora. La Davos russa è particolarmente attenzionata in questi giorni, dato che rispetto al passato conta molte defezioni da parte dell’Occidente e soprattutto la presenza di ospiti ben poco lusinghieri, come ad esempio i talebani.

In rete è diventato virale un video in cui una hostess fa fatica a nascondere lo sconcerto e il disgusto nel vedere un rappresentante dei terroristi afghani al desk del Forum di San Pietroburgo. D’altronde rispetto agli scorsi anni il “prestigio” degli ospiti è quello che è: prima c’erano i leader francesi e tedeschi, i rappresentanti delle grandi banche mondiali; adesso ci sono i ribelli dell’Ucraina orientale, il leader bielorusso Lukashenko e una delegazione di talebani.

“Questo è il quinto anno che lavoro al Forum e l’atmosfera non è mai stata così tesa - ha rivelato un impiegato 29enne al Moscow Times - nessuno parla della guerra ma vi posso assicurare che ci stanno pensando tutti. È come con Lord Voldemort, il personaggio di Harry Potter: nessuno dice il suo nome ma tutti lo conoscono e avvertono la sua presenza”.

