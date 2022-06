Russia, la gattara fa una fine orribile: "Decine di mici, in 2 settimane...", ridotta così

17 giugno 2022 a

Una allevatrice di gatti è stata letteralmente divorata dai suoi felini. Il cadavere della donna morte probabilmente per cause naturali è diventato infatti la "pappa" dei suoi venti Maine Coon che erano rimasti senza cibo per due settimane. La gattaia infatti, riporta leggo, è stata ritrovata in avanzato stato di decomposizione e smembrata dalla polizia che era stata allertata da un collega della donna preoccupato perché da giorni non riuscire a mettersi in contatto con lei.

Così, nella sua casa a Bataysk, nella regione di Rostov, in Russia, gli agenti hanno trovato intorno al corpo della donna i gatti affamati. Gli investigatori hanno spiegato che si è trattato di una morte naturale avvenuta circa due settimane prima. I Maine Coon rimasti chiusi nell'appartamento senza niente da mangiare si sono dunque nutriti del corpo senza vita della loro padrona. "I gatti sono stati lasciati soli per due settimane, non c'era cibo. Hanno mangiato quello che c'era. È comprensibile vero?", ha scritto l’associazione che si è presa cura dei suoi felini in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Alcuni dei gatti poi hanno trovato una nuova casa e nuovi proprietari. Secondo un gruppo di scienziati, riporta il New York Post, i padroni di gatti che muoiono in casa rischiano di essere mangiati dai loro mici affamati. Del resto è una questione di sopravvivenza e i gatti sono pur sempre dei felini.

