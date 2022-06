Meteo, caldo killer: "Eventi all'aperto vietati". Senza precedenti, dove si sfonderanno i 40 gradi

18 giugno 2022 a

L'ondata di caldo che ha travolto la Francia a Bordeaux è diventata pericolosa e l'amministrazione della Gironda ha proibito concerti e spettacoli all'aperto per tutta la durata dell'evento atmosferico. Nelle ultime ore diverse zone della Francia hanno raggiunto i 40 gradi, ma il picco di temperature è previsto per sabato. E così, nella Gironda, i funzionari hanno annunciato che gli eventi pubblici, comprese alcune delle celebrazioni ufficiali per la Resistenza, saranno vietati "fino alla fine dell'ondata di calore". Secondo quanto riporta la Bbc, al bando ci sarebbero anche gli eventi al chiuso in luoghi privi di aria condizionata. Le celebrazioni private, come i matrimoni, saranno comunque consentite. Il ministero degli Interni ha raccomandato alla popolazione di fare molta attenzione e di non esporsi troppo. I francesi sono alle prese con un'ondata di calore senza precedenti in questo periodo dell'anno, con temperature ben oltre la media stagionale. Per 25 dipartimenti è già scattata la "vigilanza arancione" e per altri 12 quella rossa, principalmente nel Sud-Ovest e nell'Ovest del Paese.

Previsioni al Nord - Condizioni meteo "estreme", considerato il periodo dell'anno, che in qualche modo si verificheranno anche in Italia. Al Nord cielo sereno salvo il temporaneo transito di innocue velature e la formazione di locali addensamenti cumuliformi diurni sulle aree Alpine occidentali e sui rilievi del Triveneto dove non si escludono occasionali deboli piovaschi. Temperature minime in diminuzione sulle regioni Adriatiche, in aumento su Liguria e aree costiere tirreniche; stazionarie altrove; massime in aumento su Alpi e coste Tirreniche, stazionarie sul resto del nord ovest ed Emilia, e in diminuzione altrove. Venti deboli orientali in Pianura Padana e deboli variabili sul resto del Nord. Mari generalmente poco mossi, localmente mosso l'Adriatico.

Previsioni al Centro - Al Centro e sulla Sardegna cielo sereno a parte il transito di velature alte e sottili. Temperature minime in diminuzione sulle regioni adriatiche, in aumento su aree costiere tirreniche e Sardegna occidentale, stazionarie altrove; massime in aumento su coste tirreniche, stazionarie su alta Toscana e in diminuzione sul resto del Centro. Venti moderati settentrionali, tendenti a divenire orientali su Sardegna e Toscana. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi Adriatico e Jonio.

Previsioni al Sud - Al Sud nubi a tratti compatte su Sicilia ionica e Calabria centro-meridionale, con qualche rovescio o debole temporale durante il periodo diurno; seguirà un generale rasserenamento dal tardo pomeriggio. Condizioni di tempo stabile e soleggiato sul resto del meridione. Temperature minime in diminuzione sulle regioni adriatiche, in aumento su aree costiere tirreniche e stazionarie altrove; massime in aumento su coste tirreniche e in diminuzione sul resto del Sud. Venti moderati settentrionali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi Adriatico e Jonio.

