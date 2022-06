Sergey Gundorov, il colonnello russo ammazzato in una palla di fuoco: il video-choc

20 giugno 2022 a

Sergey Gundorov è il 55esimo colonnello russo a morire nella guerra di Vladimir Putin contro l'Ucraina. Il tenente 51enne ha perso la vita in un incidente avvenuto il 16 giugno, dopo che il suo elicottero è stato attaccato mentre era in volo. È stato colpito da un missile terra-aria ucraino, vicino a Volnovakha nel Donbass. Non c'è stato niente da fare per lui e per il pilota che guidava il mezzo, che si è letteralmente trasformato in una palla di fuoco.



L'elicottero militare, precisamente il Mi-35, una volta centrato ha preso fuoco per poi schiantarsi in un campo. Inevitabile morte delle persone a bordo. Dalle immagini riprese nel momento dell'incidente dalla General Staff of the Armed Forces of Ukraine, si vede chiaramente l'elicottero planare a tutta potenza in una nube di fumo nero e fuoco. Sempre all'interno del video, compare poi un secondo elicottero russo intento a sparare razzi esca per poi scappare illeso dal luogo dell'incidente.



Gundarov è il 55esimo colonnello russo a perdere la vita durante questa guerra che non sembra avere una fine. Il pilota del mezzo aveva vinto in passato tre Ordini del Coraggio e, in un resoconto russo sulla sua morte si legge: "Brillante memoria eterna per l'Eroe che partì per il suo ultimo volo".

La morte di Gundarov, ecco il video

