Clima impazzito, "in una frazione di secondo...": il video-choc dalla Normandia

Anche la Francia deve fare i conti con un meteo a dir poco inaspettato. Dopo il caldo arrivato a toccare i 43 gradi, sono arrivati forti venti. Questi ultimi hanno addirittura provocato feriti e vittime in Normandia. A confermarlo un video diffuso da La7, dove si vedono dei bagnanti fare i conti con una tempesta. Le raffiche sono arrivate fino a 100km/h e sulla spiaggia sedie e tavoli, ma anche la sabbia, sono stati sbalzati in aria.

Una vera e propria tragedia sfiorata. Secondo quanto raccontato dalla prefettura marittima dell’Atlantico a Brest, "sono state effettuate più di sessanta operazioni durante la notte e sono state dispiegate importantissime risorse di soccorso, civili e militari". A causa della tempesta sono state una cinquantina le persone "ferite o scioccate" e dunque che necessitavano di aiuto.

"È un vento da nord che è venuto a inseguire l’aria calda, cosa piuttosto rara sulla costa", ha commentato Météo France, sorpreso come tanti di vedere una tempesta così forte sulla spiaggia. Intanto per le prossime ore la situazione dovrebbe migliorare: "Le temperature - sono le previsioni per la Francia - non dovrebbero superare i +30°C almeno per i prossimi dieci giorni".

