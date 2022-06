Himars, il lanciarazzi in azione in Ucraina: "Una bestia", russi travolti

24 giugno 2022 a

Ecco i primi lanciarazzi Himars in azione in Ucraina: su Twitter è stato pubblicato il video del sistema di difesa fornito dagli Stati Uniti all'esercito di Kiev, all'interno di un ulteriore pacchetto di aiuti militari da 450 milioni di dollari. "Funzioneranno contro i russi?", domanda un utente. "Garantito, è una bestia", assicura un appassionato di tecnologie belliche.

"L'Ucraina è grata al presidente Usa, Joe Biden, e al popolo statunitense per la decisione di fornire un ulteriore pacchetto di aiuto da 450 milioni di dollari nel settore della difesa", ha scritto sempre su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Questo sostegno, inclusi gli ulteriori lanciarazzi Himars, è ora più importante che mai. Grazie agli sforzi congiunti libereremo la terra ucraina dall'aggressore russo!". Gli ha fatto eco il suo ministo degli Esteri Dmytro Kuleba, secondo cui l'arrivo di nuove armi sarà utile sul piano negoziale. Tradotto: maggiori saranno i successi sul campo e maggiori le probabilità di ottenere qualcosa al tavolo delle trattative di pace, quando mai ricominceranno sul serio.

Nel frattempo, però, fonti di intelligence americane sottolineano come le forze russe si stiano "assicurando un vantaggio sul terreno nell'Ucraina orientale, dove agiscono tenendo conto degli errori commessi durante le prime fasi dell'invasione del paese, con un migliore coordinamento di attacchi aerei e terrestri e cambiamenti dal punto di vista logistico e delle linee di rifornimento".

Il Pentagono, peraltro, prevede che "i nuovi sistemi d'arma forniti di recente alle forze ucraine, incluso il sistema di lancio multiplo di razzi Himars, cambino immediatamente la situazione sul campo, in parte perché hanno portata e numero di razzi limitati per evitare che possano essere lanciati in territorio russo, in parte perché le forze russe sono state in grado di distruggere alcune delle nuove armi fornite dall'Occidente, inclusi gli obici M777, nel corso di attacchi mirati.

