Kirill scivola sull'acqua santa: rovinosa caduta durante la messa. Come è ridotto

Il patriarca russo Kirill è caduto nella chiesa di Novorossijsk mentre scendeva dal pulpito durante la messa a causa del pavimento bagnato dall'acqua santa. Kirill non ha riportato conseguenze. Lo riporta la Tass. "Il fatto che io sia caduto oggi non significa nulla. È solo che il pavimento è bellissimo, è così lucido e liscio. Ma quando l'acqua cade su di esso, anche l'acqua santa, le leggi della fisica funzionano ma, per grazia di Dio, senza alcuna conseguenza", ha detto Kirill nel corso del sermone parlando dell'accaduto mentre è sempre al centro di forti polemiche per essersi schierato apertamente e acriticamente dalla parte del Cremlino nella guerra con l'Ucraina.

La caduta pazzesca è stata ripresa dalle telecamere durante la registrazione della trasmissione, sul sito web della Chiesa ortodossa russa. Altri sacerdoti e guardie sono venuti in aiuto del primate della Chiesa russa ma non sono riusciti ad afferrarlo per tempo. Il proto diacono Andrei Kuraev ha scritto nel suo blog che il fatto che nessuno abbia fatto in tempo a raccogliere il patriarca Kirill mentre stava cadendo era "a causa delle restrizioni per il coronavirus, per le quali il patriarca non può essere toccato e sostenuto sui gradini".

