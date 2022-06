Con la Porsche a 285 km/h, arriva l'elicottero della polizia: chi c'era alla guida

26 giugno 2022 a

Un film? No, un vero e proprio inseguimento mozzafiato. Come riporta ilGazzettino, un elicottero della polizia Spagnola Dgt Pegasus ha prima intercettato e poi bloccato una Porsche 911 che sfrecciava a 285 km/h sulla A-6 all'altezza del chilometro 60, nei pressi di Segovia, in Spagna. Le autorità spagnole hanno immediatamente avvertito una pattuglia della polizia stradale che si trovava a poca di stanza dal bolide che sfrecciava indisturbato. Dopo un rapido inseguimento, l'auto è stata fermata subito dopo Arevalo, Avila. Per fermare il conducente è stato necessario l'intervento di un elicottero perché di fatto l'automobile era lanciata come un vero e proprio missile a tutta velocità e non accennava a fermarsi. L'eccesso di velocità riscontrato dalla polizia è così elevato che non è contemplato dalle regole del codice della strada spagnolo. Infatti secondo le norme spagnole la guida su una via interurbana a più di 80 km/h del limite stabilito è considerata un'infrazione, potendo causare danni alla sicurezza stradale. Qui però è stato abbondantemente superato il limite degli 80 km/h in più. Il conducente, un cittadino irlandese, è stato fermato e non ha opposto resistenza. Forse voleva testare il suo nuovo bolide. Sta di fatto che è finito nella scena di un film: elicotteri e volanti sulla strada per braccare il fuggitivo.

