Ucraina, l'annuncio dei servizi segreti: "Ecco quando finirà la guerra"

La guerra in Ucraina non accenna a fermarsi, ma dallo staff del presidente Zelensky arrivano notizie confortanti sulla fine del conflitto. Infatti i vertici degli 007 di Kiev sostengono che entro la fine del 2022 i combattimenti cesseranno. Il capo dell’intelligence, Kyrylo Budanov, si è detto sicuro che entro la fine del 2022 ci sarà un cessate il fuoco, con Kiev in una posizione trionfante: “L’ho già detto e lo ripeto. Prima della fine dell’anno, i combattimenti attivi si ridurranno a praticamente nulla. Ne siamo certi. Riprenderemo il controllo dei nostri territori nel prossimo futuro”.

E ancora: "Putin non vincerà. Questa è una tragedia in cui ha trascinato la Russia e l’Ucraina. Finirà con una catastrofe per la Russia. Nient’altro”, ha concluso Budanov. Intanto mentre i servizi segreti si dicono certi di una fine del conflitto entro poche settimane, rimane rovente anche il fronte tra la Lituania e Mosca, con la minaccia che Putin, per la situazione spinosa creatasi a Kaliningrad, possa ordinare un attacco verso il paese baltico. Se ciò dovesse accadere, le conseguenze potrebbero essere catastrofiche, essendo la Lituania un membro della Nato dal 2004.

Una vera e propria sfida a tutto l'Occidente che in quel caso sarebbe chiamato in causa per una risposta militare senza precedenti. Al momento Putin frena su questa ipotesi ma i falchi del suo governo spingono per dare una lezione alla Lituania. E solo ieri il presidente bielorusso, Lukashenko, ha fatto sapere che le mosse della Lituania riguardo all'enclave russa di Kaliningrad sono di fatto una "dichiarazione di guerra".

