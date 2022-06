Ucraina, la profezia di Andriy Yermak: "Ecco cosa accade se vince la Russia"

26 giugno 2022 a

a

a

Il capo dello staff di Zelensky, Andriy Yermak, in un intervento sul Corriere della Sera spiega quali sono gli scenari in caso di sconfitta dell'Ucraina. Negli ultimi giorni i russi continuano a conquistare città nell'est del Paese e l'avanzata dell'esercito dello zar pare sia inarrestabile. La resistenza ucraina a quanto pare non ha la forza per resistere a lungo a questo incessante fuoco che viene scagliato dalle bocche di fuoco di Putin.

"Cosa ci nascondono". Generale Mini, pesantissimo sospetto: "Zelensky..."

E così Yermak traccia uno scenario su quello che può accadere a breve: "Se la Russia prevarrà, la sicurezza dell'Occidente e l'ordine internazionale, basato sulle regole che esso sostiene, andranno in frantumi. La Russia non si fermerà se le sue forze armate avranno successo in Ucraina". Parole chiarissime che di fatto lasciano intendere quanto grande sia la preoccupazione dalle parti di Kiev per una eventuale vittoria di Mosca. Ma non finsce qui. Il capo staff di Zelensky va ancora più a fondo e mette in guardia tutto l'Occidente da una possibile vittoria del Cremlino: "Se la Russia prevarrà, questo conflitto non si limiterà ai confini del mio Paese: si estenderà inevitabilmente ai territori della Nato. Lo dico chiaramente ai miei amici occidentali riuniti oggi al G7. Possiamo sconfiggere la Russia ora con sanzioni su larga scala e un maggiore sostegno militare all'Ucraina. Oppure prepararci a sconfiggerla in una guerra più grande in un secondo momento, con costi molto più elevati per l'economia globale e le democrazie di tutto il mondo".

"Sarebbe la sua fine": le voci terribili su Conte, perché rischia di sparire in pochi giorni

Insomma da Kiev arriva una tremenda profezia sul futuro dell'Europa. Ma gli ucraini non intendono mollare e così proprio Yermak lancia un appello all'Occidente: "Per porre fine a questo conflitto, abbiamo bisogno di una parità militare con la Russia, ovvero fornire all'Ucraina l'opportunità di resistere a un'aggressione convenzionale e di rendere il costo di tale aggressione inaccettabile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.