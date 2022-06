Marito rientra mentre la moglie lo tradisce? Come finisce per l'amante: impensabile

26 giugno 2022 a

Scoperto proprio nel bel mezzo di un tradimento, l'amante è fuggito dal balcone perdendo la vita. È accaduto a Bemban, piccola città di Air Panas Mukim, distretto di Jasin, Malacca, Malesia. Qui un 46enne è stato beccato dal marito dell'amante e, nel tentativo di fuggire, è caduto morendo. A svelare quando accaduto il vice commissario della polizia Jasin, Mispani Hamdan. Tutto ha avuto inizio alle 11:47 di domenica 26 giugno, quando un uomo d'affari stava cercando di scendere dall'edificio attraverso una fune metallica che aveva legato alla grata della finestra, ma è scivolato.

Il 46enne aveva passato il sabato notte dalla donna di cui si era innamorato, approfittando del fatto che il marito di lei non fosse in casa. Nell'abitazione della signora c'erano anche i tre figli della coppia. Improvvisamente però, nella mattinata, ha fatto rientro il marito che subito ha capito che qualcosa non tornava e così ha avvertito le forze dell'ordine.

L'amante si è dato alla fuga. Ad assistere al tentativo di darsela a gambe, una donna di 37 anni "che ha sentito un forte rumore prima di rendersi conto che l'uomo era caduto". Per il 46enne non c'è stato nulla da fare, nemmeno i repentini soccorsi hanno potuto salvargli la vita.

